‘Yasak olduğunu bilmezdim’dedi

Hüseyin ÇİÇEK

Alınan ihbarın ardından İskele’de bir ikametgaha baskın yapan polis, İranlı Seyedeh Baharen Darvari isimli doktoru, bir müşterisinin yüz ve ağız bölgesine botoks ve dolgu işlemi yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Zanlı, Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Yasasına ve Gümrük İstihsal Yasasına Ayklırı Hareket Etmek suçlaması ile mahkeme emri ile tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, 8 Aralık’ta saat 14.30 sıralarında, İskele’de, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, zanlı Seyedeh Baharen Darvari’nin kendine ait ikametgahı içerisinde, bir müşterisinin yüz ve ağız bölgesine, yetkili makamdan izinsiz olarak, botosk ve dolgu yaptığı sırada suç üstü yakalandığını açıkladı.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada botoks yapımında kullanılan çok sayıda ilaç bulunarak emare alındığını belirten polis, zanlının, konu ilaçları İran’dan ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı ise yaptığı işin KKTC’de yasak olduğunu bilmediğini savundu.