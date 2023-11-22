Yasak olduğunu yeni öğrenmiş

Doktorların yetki alanında giren ben alma işlemi gerçekleştirdiği, instagram hesabından reklam yaptığı belirtilen kuaför ve güzellik uzmanı zanlı Osman Cenk Sağır, Tabipler Birliği’nin şikayeti üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının doktor olmadığı tıbbı bir müdahale olan ben alma işlemi gerçekleştirdiği açıklandı.

Polis, zanlı Osman Cenk Sağır’ın ‘Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket’ suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Polis, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üyesi olan bir doktorun 14 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, şikayetçi olduğunu; 10 Kasım 2023 tarihinde instagram isimli sosyal medya platformunda bc.cyprus. güzellik merkezi isimli hesabın ben alma işlemini uyguladığını, hesaba girdiğinde ise Cenk Sağır isimli kullanıcıya ait olduğunu gördüğünü belirtip, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği adına şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının güzellik merkezinin ziyaret edildiğini, akabinde ileri işlemler için Lefkoşa Adli Şubeye celp edildiğini açıkladı.

Polis, tababet hizmetleri sınıfına giren 'Ben alma' cihazının emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde ben alma işlemini gerçekleştirdiğini ve bu işlemin tıbbi bir işlem olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

