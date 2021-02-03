YASAKLAR 10 ŞUBAT’A UZATILDI

Kapanma süresi ve ek önlemler konusunda bakanların farklı görüşler savunması üzerine, resmi açıklamayı bugüne bırakan başbakan ersan saner, alınan kararları açıkladı.

28 ocaktan itibaren alınan kapanma kararı, tüm ilçelerde uygulanmak üzere girne bölgesi ile eşitlenerek 10 şubata kadar uzatıldı. ayrıca İlçeler arası giriş çıkış yapılamayacak.



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İŞLETMELERE MÜJDE

BİN 500 TL VE 2 BİN TL’LER 5 ŞUBAT’TA ÖDENECEK

2020 yılından kalan Bin 500 Türk Liralık destekleri ile 2 bin TL’lik destekler, 5 Şubat 2021 tarihinde ödenecek

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EN FAZLA 10 ÇALIŞANI OLAN İŞLETMELER İÇİN SİGORTA PRİMİNİN TAMAMI ÖDENECEK,

Prim destekleri 31 Aralık 2020 tarihli sigorta kayyıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen ve en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta priminin tamamı ödenecek, 11 çalışan için yüzde 50’si ödenecek.

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İŞ YERİ KAPALI KALAN ÇALIŞANLARA EN FAZLA BİN 500 TL DESTEK VERİLECEK

Kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilenen işletme çalışanlarına, işletmenin kapalı kaldığı süre göz önünde bulundurarak aylık ‘en fazla’ bin 500 TL olmak üzere destek ödemesi yapılacak.