Yasal statüleri  araştırılacak

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da denize açılan Amelya isimli yatta ele geçirilen bir buçuk milyon TL’lik kaçak mallarla ilgili soruşturma kısmen tamamlandı.

Yata açılan gizli bölmelere yerleştirilen sigara, tünün, içki gibi malları ülkeden gümrüksüz çıkarıp yurt dışında sattıkları iddia edilen ve operasyon kapsamında tutuklanan zanlılar Kaptan Hüseyin Çetinbaş, yolcu Adnan Aydost ve yatın kiracısı olduğu belirtilen Aytaç Gökmen dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeden zanlıların yasal statüsünün netleştirilebilmesi için ek süre alındı. Zanlılar 5 gün sonra teminat duruşmasına çıkarılacak.

Toplam değerleri bir buçuk milyon

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Ercan Atasay, mahkemede olguları aktardı.

Atasay, 10 Ekim 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan Amerikan bandıralı yat içerisinde yasal olmayan mallar olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Atasay, yatın Lapta bölgesinde deniz açıklarında tespit edildiğini belirtti.

Atasay, Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yata operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Yatın sahil güvenlik tarafından limana çekildiğini kaydeden Atasay, yatta Kaptan Hüseyin Çetinbaş ile yolcu Adnan Aydost’un tespit edildiğini söyledi.

Atasay, yatta yapılan aramada bir buçuk milyon değerinde 146 koli elektronik sigara tütünü, 13 adet cep telefonu, 19 adet içki bulduklarını söyledi.

Polis çavuşu Atasay, Kaptan Çetinbay, yolcu Aydost’un gözaltına alındığını ifade etti.

Atasay, yatta narkotik detektör köpeği eşliğinde başka bir arama daha yapıldığını, yatın ön kısmında 13 karton tütün bulduklarını söyledi.

Ek süre talep edildi

Atasay, bulunan emarelerin yatağın altına ve yatın bazı kısımlarına yapılan gizli bölmelere saklandığını açıkladı.

Polis çavuşu, mesele ile ilgili aranan şahıs olan ve söz konusu yatı son 6 aydır kirasında bulunduran Aytaç Gökmen’in ise ülkeden çıkış yaparken Ercan Havaalanı’nda tutuklandığını söyledi.

Atasay, yapılan soruşturmada Gökmen’in yata yüklenen mallarla ile ilgili kaptan ve yolcu ile mesajlaşmalarının olduğunu ifade etti.

Atasay, ele geçirilen mallarla ilgili piyasa değeri araştırması yaptıklarını, satış fiyatının bir milyon

460 bin TL tutarında olduğuna dair tespit yaptıklarını söyledi.

Atasay, zanlıların teminat duruşmasına çıkarılması ve yasal statülerinin tespiti için ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.