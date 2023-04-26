Yasal statüsü yok

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden bir araya gelip 24 yaşındaki genci ciddi şekilde darp eden Türkmenistan uyruklu Ilshat Rahadov ve Toyjan Dovletgeldiyev hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Yasal statüsü olmayan Ilshat Rahadov cezaevinde gönderilirken, Toyjan Dovletgeldiyev teminatla serbest kaldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 18 Nisan 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da otobüs terminali içerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlılar Ilshat Rahadov ve Toyjan Dovletgeldiyev ve henüz tespit edilemeyen 2 kişinin kız meselesi yüzünden tartıştıkları A.A.’yı (E-24)ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı. Polis, zanlılardan Ilshat Rahadov’un A.A.’nın yüzüne elleriyle yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduğunu aktardı. Polis, şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüsü olmayan Ilshat Rahadov’un tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.

Mahkeme, Toyjan Dovletgeldiyev’i ise 10 bin TL nakit teminata yatırması bir kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.