Yaşanan münferit bir olay

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün ortaya çıkan, Sonbahar Yaşlı Bakımevi’ndeki 100 yaşındaki adamın, bakıcı tarafından darp edilmesi olayının yankıları sürerken, konu bakım evinde kalan yaşlıların yakınları Diyalog muhabirine konuştu.

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getiren yaşlı yakınları, bakım evinin sahibi ve personelinden memnun olduklarını, yakınlarına çok iyi bakıldığına bire bir şahit olduklarını ifade etti. Aile yakınları, “Suçlu kimse ceza ona kesilsin, bir kişinin yaptığı hatanın bedelini tüm bakım evi personeli ve sahibine yüklemesinler, çok yazık olur, biz onlardan memnunuz” şeklinde konuştu

Aile yakınları ne dedi?

Zehra Ertay: Babaannemiz 3aydır bu bakım evinde kalmaktadır, ben bu güne kadar herhangi bir tatsız olayla karşılaşmadım. Babaanneme de sorduğumda ki akli dengesi de yerindedir, hep memnuniyet dile getirir. Böyle bir olay yaşanmasına çok üzüldüm, çok zordur yaşlılara bakmak ama ben buraya görüş saatleri dışında da geliyorum, sabah çok erken geldiğim de oluyor, hiç böyle tatsız bir olayla karşılaşmadım. Tamamen yaşlılara sevecen, güleryüzlü, anlayışlı davranıldığını gördüm, bu duyduklarıma gerçekten çok üzüldüm, hatta babaannem yemek yemeyi reddeder, ona yemek yedirmek için, danslar şarkılar bile yaparlar. Ben gayet memnumum buradan ve açıkcası bu olaya da çok üzüldüm.

Özcan Ak: Benim abim burda kalmakta, Meryem abla ile tanıştığımda mükemmel bir insan olduğunu gördüm. Benim burdan hiç bir şikayetim yok, ben buraya sürekli olarak geliyorum ve burda çalışan personelin, amcalara ve teyzelere hiç bir şekilde kötü davrandığına şahit olmadım. Çalışanları çok cana yakın, bir kişinin yaptığı hatanın bedelini koca bir bakım evi çekmemelidir. Buranın sahibi Meryem abla olsun, çalışanlar olsun çok iyidir, hiç birinin yanlış bir hareketini görmedim, suçlu kim ise cezasını çeksin ancak bunun bedelini Sonbahar Yaşlı Bakımevine ödetmemek gerekir. Böyle bir şey olursa yanlış olur ve biz çok üzülürüz.

Yelda Akmergiz: Burda teyzem kalmakta, 76 yaşında, özel bireydir, zor bir insandır bakımı da zordur. Biz aile olarak çok memnunuz, ağzından hiç bir şiddet duymadık, bir kişi yaptı o da cezasını çeksin. Bir kişinin yaptığını bütün bakım evi çalışanları ve burdaki yaşlıların yakınları çekmemelidir.

Fatih Gencer: Babam burda 11 yıl kalıyor. Babam hasta yatalak, Meryem abla sağolsun kıyafeti olmadığı zaman tedarik ediyor. Sürekli arıyor bilgi veriyorlar, bir kişinin bedelini tüm bakım evi ve aileler ödememelidir.

Rıdvan Düzgün: Dedem burda kalır, yatalaktır, bakımı çok zor, agresiftir, ancak burda gayet iyi bakılıyor. Çalışanlardan çok memnunuz, bir kişinin yaptığından diğer çalışanlar etkilenmemelidir, çok yazık günah, bir kişi yüzünden bakım evinin kapatılmasına razı değiliz.

Serap Çakır: Benim babam burda kalır. 10 kez günde konuşuyoruz, bir durum olsa bana anlatırdı, bugüne kadar kimseye şiddet uygulanmadı. Böyle birşey olduğuna halen daha inanamıyorum, çok üzüldüm, kötü birşey olsun istemiyorum. Bizleri de zor durumda bırakmasınlar, burayı da. Her şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir, kimse zor durumda kalmasın.

Yılşen Körceğez: Biz çok memnunuz, babam burda, her gün geliyorum, çok iyi bakılıyor, neden böyle bir şey yapılsın anlam veremiyorum.