Yazık oldu

Çatalköy’de kıyıdan 500 metre deniz içerisinde tekneden denize dalış yaptıktan sonra hareketsiz olarak tespit edilen 19 yaşındaki Ahmet Deniz Tabakoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.30 sıralarında, Çatalköy’de kıyıdan 500 metre deniz içinde Ahmet Deniz Tabakoğlu, tekneden denize dalış yaptıktan sonra, arkadaşı tarafından denizde hareketsiz olarak tespit edildi.

Kıyıya çıkarılıp, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Tabakoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.