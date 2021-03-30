Yeniden cezaevinde

Suna ERDEN

Boşandığı eşini darp ettiği ve tehditler savurduğu için yargılanarak 2 ay hapse mahkûm edilen Mehmet Fatih Zülkadiroğlu, tahliye olduktan 15 gün sonra yine rahat durmadı.

İşlediği suçlardan dolayı eşine 200 metreden fazla yaklaşması mahkeme kararıyla yasaklanan zanlı buna rağmen 27 Mart’ta eşinin kapısına dayandı.

Eski eşinin kapısını defalarca çalan ve konuşmak için ısrar eden zanlı şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı benzer suçlardan sabıkası olması nedeniyle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.



Kapıya dayandı

Polis, zanlının 27 Mart 2021 tarihinde mahkeme emri gereği boşanmış olduğu eşi H.B.’nin yanına 200 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunmasına rağmen kuralı ihlal ettiğini söyledi. Polis, zanlının boşanmış olduğu eşinin Lefkoşa’da yaşadığı eve gidip, giriş kapısındaki interkomdan seslenerek ‘gel aşağı konuşalım' dediğini, cevap vermemesi üzerine yukarı çıkıp dairenin kapısını defalarca çaldığını “Aç kapıyı bir şey konuşacağım” demek suretiyle koruma emrine riayetsizlik ettiğini açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlının 28 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının 2020 Aralık ayında eski eşini ciddi şekilde darp ettiğini ve aleyhinde dosya tanzim edilip teminata bağlandığını açıkladı.

Polis 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde de eşine rahatsızlık verdiğini, tehditler savurduğunu bu nedenle gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarıldığını ve teminata bağlandığını hatırlattı.

Polis, zanlının eşine karşı işlediği suçlardan yargılanıp, 2 ay hapis cezası aldığını ve 12 Mart 2021 tarihinde tahliye olduğunu belirtti.

Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının aynı suçları birkaç kez işlediğine vurgu yaparak tutuklu yargı kararı verdi. Zanlı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.