Lefkoşa’da müşteri olarak gittiği şoför okulunda sekreter olarak çalışan bir kadının etek altı görüntülerini çekmekle suçlanan Senan Özkarapınar (25) şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı hakkında ‘özel hayatının gizliliğini ihlal etmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı. Zanlının cep telefonuna el koyulduğu, DATA incelemesi yapılacağı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Haziran 2022 tarihinde Ortaköy’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna gittiğini, sekreter olarak çalışan bir kadının cep telefonuyla etek altı görüntülerini çektiğini söyledi.

Zanlının aynı gün fark edildiğini ve şikâyet üzerine tutuklandığını söyleyen polis, cep telefonuna el koyulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Cep telefonunun Data Şubesi tarafından incelenmesi gerektiğini ifade eden polis, zanlının başka kişileri de çekip çekmediğinin araştırılacağını ifade etti.

Polis, zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin olduğunu ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022, 04:58