Yolculuk yarım kaldı

Yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan Halan Hawldar, Md Eman Hossaın ve Md Faisel Kazı ile onlara yardım eden Serhat Sarıbaş ve Mehram Ali Ercan Havalimanı-Gaziköy yolunda suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, bindikleri araç emare alındı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, haklarındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yapan polis,

6 Ocak 2021 tarihinde saat 20.30 sıralarında Ercan Havalimanı-Gaziköy yolu üzerinde park halinde bulunan NG 947 plakalı aracın kontrol edildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde aracın sahibi Serhat Sarıbaş, Mehram Ali, Halan Hawldar, Md Eman Hossain ve Md Faisel Kazı’nın tespit edildiğini anlattı.



Polis, yapılan soruşturmada Halan Hawldar, Md Eman Hossaın ve Md Faisel Kazı'nın amacının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu, kendilerine yardım etmesi için Mehram All ile anlaşma yaptıklarının belirlendiğini söyledi.Polis, zanlıların suçüstü gereği tutuklandıklarını ve meselede kullanılan NG 947 plakalı çift kabin aracın emare olarak alındığını ifade etti.Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.