Zanlı sayısı 5’e yükseldi

Girne’de piyasaya sahte dolar sürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Geçtiğimiz Perşembe günü tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova’nın ardından suç ortağı olan E.K. (E-36) de yakalandı. E.K.’nin evinde yapılan aramada, sahte 7 bin 297 dolar daha tespit edildi. öte yandan Girne'de piyasaya sahte dolar süren

Khalig Karimov ile Yunus Uzun da önceki gün mahkemeye çıkarılmıştı. Böylelikle Girne’de yürütülen sahte dolar soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Zanlı E.K.’nin tutuklanmasıyla ilgili polisten yapılan açıklamada 27 Mart 2024 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova’nın 5 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 250 doları tedavüle sürdükleri anımsatıldı.

Polis, Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova’nın tutuklandığını, tedavüle sürdükleri paranın yanı sıra üzerinde yapılan aramada ise, 3 adet birlik, 3 adet 50’lik ve 11 adet 100’lük banknot olmak üzere toplam bin 253 sahte ABD doları bulduklarını açıkladı.

Polis, 27 Mart tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan E.K.’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada 7 bin 297 ABD Doları para daha bulunarak emare olarak alındığını bildirdi.

Öte yandan Girne'de farklı tarihlerde müşteri olarak gittikleri otellerde piyasaya sahte dolar süren

Khalig Karimov ile Yunus Uzun da önceki gün mahkemeye çıkarılmıştı. Böylelikle Girne’de yürütülen sahte dolar soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

