Bizde sıfır, Güney’de 2 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1602 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 52.984

Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

GÜNEY KIBRIS’TA 2 YENİ VAKA

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan bin 329 test sonucunda 2 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, yeni vakaların ikisinin de yurt dışından yeni gelen kişilerdir.

Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı bin 33’e yükseldi.