Bizde sıfır, Güney’de 2 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1602 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 52.984
Toplam Vaka Sayısı- 117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
GÜNEY KIBRIS’TA 2 YENİ VAKA
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan bin 329 test sonucunda 2 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, yeni vakaların ikisinin de yurt dışından yeni gelen kişilerdir.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı bin 33’e yükseldi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1602 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
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