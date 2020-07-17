Bizde sıfır, Güney’de 2 yeni vaka

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Güney Kıbrıs’ta bin 329 test sonucunda 2 yeni vaka belirlenirken, ülkemizde ise bin 602 test yapıldı ve pozitif bir vakaya rastlanmadı

Bizde sıfır, Güney’de 2 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1602  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.
17 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1602     
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok   
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 52.984  
Toplam Vaka Sayısı- 117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
GÜNEY KIBRIS’TA 2 YENİ VAKA
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan bin 329 test sonucunda 2 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre, yeni vakaların ikisinin de yurt dışından yeni gelen kişilerdir.
Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı bin 33’e yükseldi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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