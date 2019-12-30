Dikmen’de görev tamam 1-2

YER: Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı

HAKEMLER: Ömer Doğru, Emine Yarkın, Emre Çevikdal

TATLISU: Adnan, Salih, Umut, Murat, Güncel(DK 71 Ahmet), Tolga(DK 58 Hüseyin), Bahri, Reşat, Murat Erişik, Ogün, Ali.

DİKMEN: Hüseyin, Kemal, Metehan, Uğur(DK 43 Ersin), Oytun, Berke, Mehmet, Mete(DK 57 Okan), Osman(DK 73 Hazar), Sertan, Enver.

KIRMIZI KART: DK 70 Umut(Tatlısu).

GOLLER: DK 43 pen Bahri(Tatlısu). DK 30 Oytun, DK 68 Mehmet Kanat(Dikmen).

Beyzade ÜNALMIŞ

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta kural hatası sebebiyle tekrarlanan maçı Dikmen kazandı. Dün Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Dikmen Oytun ve Mehmet Kanat’ın golleri ile kazanırken, Tatlısu’nun tek golünü penaltıdan Bahri kaydetti. Tatlısu’da Umut kırmızı kart görürken, Dikmen’in kaydettiği ikinci gol sonrası maçın yardımcı hakemi Emine Yarkın’a uzun süre itiraz yapıldı. Dikmen aldığı bu galibiyet sonrası puanını 14 yaparken, Tatlısu 12 puanda kaldı.

19.dk: Sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Bahri’nin ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

30.dk: Kalabalık adamla gelişen konuk Dikmen atağında Oytun’un vuruşunda top filelere gidince Dikmen deplasmanda öne geçti.0-1

35.dk: Konuk Dikmen’in kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Osman’ın güzel vuruşunu kaleci Adnan aynı güzellikte kornere çeldi.

43.dk: Tatlısu’nun kalabalık adamla geliştirdiği atakta Dikmen savunmasında Uğur, rakibini ceza alanı içerisinde yere indirince ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Bahri, kaleci Hüseyin’i mağlup ederek skora denge getirdi.1-1

68.dk: Dikmen’in kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Kanat’ın kafa vuruşunda top üst direğe vurarak ağlara gidince konuk takım bir kez daha öne geçen taraf oldu.1-2

90+2.dk: Dikmen kontra atağında önce Metehan, sonrasında ise Oytun’un vuruşlarını kaleci Adnan önlemeyi başardı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Ömer Doğru’nun çalan son düdüğü ile maçın kazananı 1-2’lik skorla konuk Dikmen oldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019, 15:59