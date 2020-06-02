Çetinkaya Kulübü’nde bu akşam yapılacak genel kurulda başkanlık için üyelerden onay isteyecek olan Ceran Tunalı hedeflerinin Çetinkaya’yı özlenen günlere yeniden taşımak olduğunu vurguladı.

Ceran Tunalı yaptığı açıklamada istifa eden Bülent Dizdarlı’nın haklı gerekçeleri olduğunu belirterek “Ben ve genç arkadaşlarım kulübü sahipsiz bırakmamak için elimizi taşın altına koyduk” dedi.

Yönetim kurulumuz tamamen genç

Tunalı bu akşam yapılacak genel kurulda onay alması durumunda yönetim kurulunu da açıklayacağını belirterek “Yönetim kurulumuz tamamen genç isimlerden oluşuyor. Geçmiş yönetimlerde görev almış birkaç arkadaşımız var” dedi.

Çetinkaya’ya düşmek yakışmaz

“Çetinkaya’ya düşmek yakışmaz. O yüzden o cümleyi de kullanmak istemem” diyen genç başkan adayı Ceran Tunalı takımın düşeceğine inanmadığını, futbolcuların da teknik heyetin de görüşünün ve inancının bu yönde olduğunu vurguladı.

Altyapıya önem vereceğiz

Göreve geldikten sonra ilk hedef olarak kalan 8 haftalık maçları tamamlayarak önümüzdeki sezona hazırlık yapmak olacağını belirten Ceran Tunalı “Altyapıya önem vererek Çetinkaya’nın gelecek 10-15 yılını yaratmak ve bu yapıyı sürdürülebilir bir noktaya taşımak istiyoruz” dedi.

Çetinkaya başkanlığı ateşten gömlek

Ceran Tunalı, Çetinkaya başkanlığının her zaman ateşten gömlek olduğunu ve kalplerinin de Çetinkaya için çarptığını belirterek bu akşam yapılacak olağan genel kurulda kendisine destek verecek herkese de teşekkür etti.