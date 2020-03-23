30 can kaybı

Türkiye'de Coronavirüsten can kaybı 30'a yükseldi, 289 yeni tanı ile toplam vaka sayısı bin 236'ya ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı. Türkiye'de Coronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Coronavirüs salgını nedeniyle bugün 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

Coronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.

Vakalardaki artış:

11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka, 16 Mart'ta 47 vaka, 17 Mart'ta 98 vaka, 18 Mart 191 vaka, 19 Mart'ta 359, 20 Mart'ta 670, 21 Mart'ta 947, 22 Mart’ta 1236 vaka yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 11:44