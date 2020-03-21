63 maddeden oluşuyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören

2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. İnfaz düzenlemesiyle ilgili de konuşan Muş, son aşamaya geldiklerini belirterek bu düzenlemenin 3. Yargı Paketi'nde olacağını söyledi.

AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin 63 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2011'de çıktığını hatırlattı. Muş, "O günden bugüne uygulamada, yaklaşık 9 yıllık süre zarfında uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz" dedi.

Muş, bu düzenlemeyle özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseselerin revize edileceğini belirterek, "Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, bu paketimizin içinde bulunmaktadır" diye konuştu.

Pakette, bazı tüketici davalarında, dava şartı olarak arabuluculuk müessesesinin getirileceğini bildiren Muş, şöyle devam etti:

"Burada zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de, iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90 yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü, mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi, Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş olacağız."