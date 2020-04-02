Can kaybı 277’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 15 bin 679, can kaybının da sayısı 277’ye çıktığını açıkladı.

Türkiye'deki toplam vaka sayısı da 15 bin 679'a yükseldi. Vakaların yaklaşık yüzde 60'ı İstanbul'da, kentteki vaka sayısı 8 bin 882 olarak açıklandı. Türkiye'de 601 sağlık çalışanı Coronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, “Coronavirüs salgınında dünyada gelinen nokta olayın başlangıç günlerini unutturdu. Çin'de başlayan olay bütün dünyayı etkilemiş durumda. Hiç kimse bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. Bu eski dünya değil bu sürdüregeldiğimiz hayat değil. Haberler artık eskiye benzemiyor. İnsanlık ortak düşmana karşı savaşıyor. Dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor” dedi.