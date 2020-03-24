Can kaybı 37'ye çıktı

Türkiye'de Coronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, Coronavirüs salgını nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 672 testin sonuçlandığını belirterek, "293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, açıklamasında gençlere, "Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca yerli solunum cihazı üretilmeye başladığını belirtti.

Koca ayrıca, Çin'den dün sabah virüse iyi geldiği belirtilen bir ilaç getirildiği ve yoğun bakım hastalarına uygulandığını açıkladı. Öte yandan Koca, bireysel önlemlere vurgu yaparak ''Herkes kendi OHAL'ini kendi ilan etsin'' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Coronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Coronavirüse karşı ortaya koyduğu dayanışmanın dünyada neredeyse örneği olmadığını belirten Koca, testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davrandıklarını söyledi.

Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazanıldığını vurgulayan Koca, "Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

50 bin hızlı tarama kiti devreye girdi

Bakan Koca, tanı koymak için kullanılan çalışmalara da değinerek, "Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık." bilgilerini verdi.

Maske teminine ilişkin de değerlendirme yapan Koca, "Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sağduyulu politika izlediğinin altını çizerek, tedbirler hakim kılınırsa Türkiye'nin başka ülkeler gibi olmayacağını söyledi.

Coronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin de Koca, "6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız" diye konuştu.

Çin'den gelen ilaç hastalara verilmeye başlandı

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakaları günbegün açıklayacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum. Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

Hayatını kaybedenler ileri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız."

Koca, ölenlerin yaş aralığına ilişkin, "91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde." dedi.

Sağlık personeli içinde de pozitif vakalar var

Sağlık personeli içinde Coronavirüs pozitif olup olmadığına ilişkin de Bakan Koca, "Covid-19 açısından Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var" bilgisini paylaştı.

Koca, tanı kiti açısından sorun olmadığını vurgulayarak, "Sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak. Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceği." dedi.

Van özelinde şu an artan bir vaka olmadığını da belirten Koca, " Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yeni sağlık personeli alımına ilişkin olarak da "Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.