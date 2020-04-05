Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 13 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 76 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı. İyileşen hasta sayısı 302 kişi artarak 786'ya yükseldi. Son 24 saatte 19 bin 664 test yapıldı, toplam sayı 161 bin 380 oldu.

Türkiye’de corona virüsünün ortaya çıkmasının ardından toplam 161 bin 380 test yapıldığının belirtildiği açıklamada, yoğun bakımda toplam 1311 hasta olduğu ifade edildi.

Entübe olan hasta sayısı 909 olurken, iyileşen hasta sayısı da 786’ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" ifadelerini kullandı.

