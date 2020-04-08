Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs nedeniyle 24 saatte 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'de toplam can kaybı 725 olurken 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi. Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 34 bin 109'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.

Koca, dün itibarıyla toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını aktardı. Bakan Koca, Covid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının 158, olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul'un virüsü izole etmeyi başardığını duyurdu.

Fahrettin Koca, "Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi" dedi.

Dünyada bir ilk

Bakan Koca şunları söyledi:

Virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor. Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul kurduk.

Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir.

Kronik hastalığı bulunanlar da risk grubuna dahil edilmiştir. Belirti göstermeyen taşıyıcıların varlığı gözardı edilmemelidir. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyor.

Test kapasitemizi artırdık. Günlük test sayısının önümüzdeki hafta 30 bini aşmasını bekliyoruz.

İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş azaldı. İlacı tedarik ettik, bugün ücretsiz ulaştırmaya başladık.

Alternatif tedavi çalışmalar devam etmektedir. Ağırlıklı olarak vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ile 65 arasında olduğunu görüyoruz. 65 yaş yasağıyla beraber yaşlılardaki vaka sayısında azalma gözlemlendi.

Türkiye'de 60 yaş altı vakalarda ölüm oranının yüksekliğine dair yanlış bilgi vardı. 60 yaş altı komorbid hastalığı olmayanların toplam içindeki payı yüzde 10.

Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi.

Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz.

Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi.

Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz.”