Can kaybı 75

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen Coronavirüsü salgınında toplamda kaç kişinin hayatını kaybettiğini ve kaç yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Son verilere göre 75 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 3 bin 629'a ulaştı.

Türkiye’deki Coronavirüsü salgınında gelinen son aşamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Koca, dün yapılan 7 bin 286 test sonucunda bin 196 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı Türkiye’nin bugüne kadar ulaştığı bir gündeki en yüksek vaka sayısı oldu.

Önceki güne göre yapılan test sayısında da 2 bin 251 artış yaşandığı görüldü. Artan test sayısı sonucunda tespit edilen vaka sayısının da artması bekleniyordu. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’de toplam 40 bin 290 test yapıldı ve yine toplamda 3 bin 629 vakaya ulaşıldı.

Bakan Koca’nın açıkladığı dün 16 kişinin hayatını kaybettiği görüldü. Hayatını kaybeden 16 kişi ile birlikte Türkiye’de Coronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan can kayıpları da 75’e ulaşmış oldu.