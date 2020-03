Can kaybı 92

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, vaka sayısının 5 bin 698, can kaybının 92'yi bulduğunu söyledi. Şimdiye kadar 42 kişinin de iyileştiğini vurgulayan Koca, "Yoğun bakımlar yüzde 63 oranından dolu, yeterli miktarda solunum cihazımız bulunuyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüsle ilgili, son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını, 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini, kaybedilen 17 kişiyle toplam can kaybının 92'yi bulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tüm dünyanın 1 Aralık 2019'dan öncesine dönme mücadelesi verdiğine dikkati çekti.

Türkiye'de de 10 Mart'tan bu yana hayatın değiştiğini aktaran Koca, "Kayıp sayısının binlerle ifade edildiği, hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz. Ama oradaki sonuçların umulmayacak kadar kısa sürelerde ortaya çıktığını akılda tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını, küresel soruna karşı ulusal mücadelesini verme yolunu seçtiğini, yurttaşını dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyacak sıkı tedbirleri aldığını vurgulayan Koca, "Dünya, virüsün henüz ortaya çıkmadığı güne artık dönemez. Biz de 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu, elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek." ifadelerini kullandı.