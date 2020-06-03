Çavuşoğlu’ndan Doğu Akdeniz mesajı: Bize gelin!

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin, "Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız. Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"Doğu Akdeniz'de iş birliği yapmak istiyorsanız bize gelin"

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin buradaki amacının herkesle iş birliği yapmak olduğunun altını çizerek, "Rum kesiminin ise Kıbrıs etrafındaki zenginliklerin hakça paylaşılmasıyla ilgili KKTC ile bir kere anlaşması lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Doğu Akdeniz'de herkesle iş birliğine varız ama bugüne kadar Yunanistan, Mısır, İsrail gibi bölgedeki diğer ülkeler bizi dışlayarak kendi aralarında iş birliği yapma girişiminde bulundu. Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir, Türkiye'nin olmadığı hiçbir iş birliği de sonuçta netice getirmez. Bunu da attığımız adımlarla gösterdik. Oldubittiye izin yok. Doğu Akdeniz'de iş birliği yapmak istiyorsanız bize gelin."