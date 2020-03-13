Corona etkisi

Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüsü Türkiye’yi de teyakkuza geçirdi. Devletin zirvesi dün Beştepe’de 5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, pazartesiden itibaren okulların bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta boyunca tatil olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen Corona virüs toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Küresel bir salgın haline gelen Corona virüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdiklerini, uzmanların, ilgili kurumların, birimlerin, sağlık kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulandığını anlatan Kalın, bu tedbirlerin devam edeceğini belirtti.

Eğitime ara

Alınan tedbirler çerçevesinde mücadeleyi bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle ilk, orta ve lise okulları 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkânı sağlanacaktır. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir. Bu çerçevede bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu da YÖK koordinasyonunda belirlenecek.”

Spor müsabakaları seyircisiz

Kalın, spor müsabakalarının büyük kalabalıkların toplandığı önemli etkinliklerin olduğunu anımsattı.

"Uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler analizler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır." diyen Kalın, şunları kaydetti:

"Özellikle spor faaliyetlerinde böyle kalabalık ortamın oluşmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum.”

Kalın, dünyadaki tabloya bakıldığında şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu, netice verdiğini gördüklerini, bu kararlılıkla bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci birlikte yürüteceklerini vurguladı.

Eğitimlerine internet ve televizyon üzerinden devam edecekler

Kalın, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle erkene alınıyor okulların ara tatili, 23 Mart itibarıyla da uzaktan online eğitime geçilecek. 23 Mart'tan sonrası tatil kapsamına mı giriyor?" sorusuna Kalın, "Evet tatil devam ediyor. Çocuklarımız yine evlerinde olacaklar ama evden eğitim suretiyle internet ve televizyon kanalları üzerinden evden eğitimlerini almaya devam edecekler. Okula gitmeyecekler, evde kalacaklar ama eğitimlerine internet ve televizyon üzerinden devam edecekler." yanıtını verdi.