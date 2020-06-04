Erdoğan’dan Libya açıklaması

Libya'da Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı ve Türkiye'nin askeri destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Serrac bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. İki lider görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Libya topraklarındaki işbirliği alanlarımızı genişletme hususunda da görüş birliğine vardık" diye konuştu.

Konuşmasında "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız."

Serrac: türk şirketlerini libya'da görmek istiyoruz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Serrac ise Türkiye'ye ülkesindeki sorunla ilgili tarihi ve cesur tutumundan ötürü teşekkür ettiklerini söyledi.

Fayiz Es-Serrac, Hafter'e bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceklerini, mücadelelerini "düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya dek sürdüreceklerini" belirtti.

Serrac, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz" dedi.