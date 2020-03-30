Hasta toplamı 9 bin 217

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel Coronavirüs vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı.

Koca, 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, dünkü vaka sayısının ise bin 815 olduğunu söyledi. Yapılan bu açıklamanın ardından toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131'e yükselmiş oldu.

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen Coronavirüsü, can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yeni verileri açıkladı. Koca, Coronavirüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca dünkü vaka sayısının ise bin 815 olduğunu belirtti. Paylaşılan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 9 bin 217’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131’e yükselmiş oldu.

Paylaşılan son verilere göre Türkiye’de şu anda 568 kişi yoğum bakımda. 394 hastanın entübe olduğu belirtilirken 105 kişinin de iyileştiği vurgulandı.