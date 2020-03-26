Moral verdi

Coronavirüs hastalığının ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren ilk tedbiri alan ülkelerden biri olduğumuzu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamaların yer aldığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44'ünü ise maalesef kaybettik" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin çevredeki ülkeler başta olmak tüm dünya ile yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıya kaldığını ve bu tehdidin bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.

Gereken adımları atmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ilk can kaybının 18 Mart'ta yaşandığını aktararak, yine aynı gün gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında alınan kararları hatırlattı.

Toplantının ardından 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletle paylaştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bu çerçevede Meclisimiz, gerekli düzenlemeleri yaptı. Böylece ilave kaynak aktarmak suretiyle, İşsizlik Fonu'nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonu'nu güçlendirerek esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Ayrıca en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarırken, Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenme tarihini de nisan başına aldık. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştıran telafi çalışma süresini azaltan, sosyal yardımları artıran düzenlemeyi de hayata geçirdik. Hem hastalıkla mücadelede hem de bunun ekonomik sonuçlarının telafisiyle ilgili ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri peyder pey ilan ettik. Önümüzdeki süreçte de bu konuda gereken adımları atmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerli

Belediyelerin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanların, ekonomiyi ayakta tutmak için üretim ve hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden kuruluşların gayretlerini takdirle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz. 'Önce insan' diyen, böyle bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz.”