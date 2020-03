Ölüm sayısı 9 oldu

Türkiye'de Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Toplam 9 can kaybımız var" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca ayrıca vaka sayısının 311 artarak 670'e yükseldiğini duyurdu. Türkiye'de Coronavirüs kaynaklı ölümler 9'a yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı.

Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.

Özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi oldu

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yayınladığı Coronavirüsü genelgesi ile Türkiye'deki corona salgını için yeni tedbirler alındığını duyurdu.

Bakanlık alınan yeni tedbirlerin sağlık personelinin üzerindeki yükün azaltılması amacını taşıdığını belirtti. Sağlık Bakanlığı yayınladığı Coronavirüsü genelgesi ile özel ve vakıf hastanelerinde de COVID-19 tanısı konulmuş vakaların kabul edileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1. Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur.

2. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerinden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi kabul edilir.

Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilir. Pandemi hastanesi; COVID-19 tanısı almış (Testi pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır.

3. Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan pandemi eylem planına göre, pandemi genel koordinasyon ekibi oluşturulmalıdır.

4. Pandemi hastanelerinde; Pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu: onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir.

5. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmelidir.

6. Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenir ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınır.

