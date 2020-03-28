Taylor Swift hayranlarına 3'er bin dolar dağıttı

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, Coronavirüs salgınının yarattığı ekonomik darboğazdan etkilenen hayranlarına 3'er bin dolar yardımda bulundu. Takdir toplayan bu hareketi sonrası Swift için "Başkan olmaya layık" yorumları yapıldı. Ünlü şarkıcı Taylor Swift, virüs salgınının yarattığı ekonomik güçlükten etkilenen hayranlarına maddi yardımda bulundu. 30 yaşındaki ABD’li şarkıcı, küresel sağlık krizinden etkilendiğini söyleyen hayranlarına 3'er bin dolar yardımda bulundu.

O hayranlardan biri olan Samantha Jacobson, sosyal medya sayfasına, “İş yok, para yok, faturaları ödemek için bir yol yok” paylaşımının ardından Swift’in kendisine para yardımı yapmasını, “Şoka girdim. Dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım” ifadesiyle anlattı.