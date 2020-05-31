Türkiye'deki vaka sayısı 163 bine yükseldi

Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel veriler açıklandı. Son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 515 oldu. Vaka sayısı da 983 artarak 163 bin 103'e yükseldi. Corona virüsüne ilişkin verileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, toplam corona testinin 2 milyonu geçtiğini ve yeni vaka sayısının yeniden binin altına düştüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünden kaynaklı yaşanan can kaybını ve tespit edilen yeni vaka sayısını açıkladı.

Dün 39 bin 230 kişiye daha corona virüsü testi uygulanırken, toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594’e çıktı.

Coronadan kaynaklı vefat sayısı dün 26 artarak 4 bin 515 olurken, vaka sayısı da 983 artarak 163 bin 103’e yükseldi.

Bin 21 kişinin daha iyileşmesi sonucu, Türkiye’de toplam iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.

Yapılan açıklamada, toplam entübe hasta sayısının 308, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 649 olduğu belirtildi.