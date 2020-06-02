Türkiye’de 22 kişi vefat etti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. 2 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Yapılan 32 bin 325 testten 786'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile birlikte toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. İyileşen toplam kişi sayısı ise 129 bin 921'e yükseldi. Bakan Koca corona virüsü (koronavirüs) konusunda bazı uyarılarda bulundu…

MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, maske ve sosyal mesafe uyarısı yaparak, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur" dedi.