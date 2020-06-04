Türkiye’de can kaybı 4 bin 609

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en son Coronavirüs rakamlarını paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybederken 867 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 4 bin 609'a yükselirken, 931 Covid-19 hastası da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının 4 bin 609 olduğunu, 931 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852'ye ulaştığını bildirdi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tip Coronavirüse ilişkin bugünün verilerini de paylaştı.

Buna göre, dün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422, vefat sayısı 4 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Tedbir şart, tehdit devam etmektedir

Öte yandan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi. Salgında ikinci dalgayı beklemediklerini söyleyen Koca, 65 yaş üstü kısıtlamayla ilgili olarak da "Gelecek hafta görüşeceğiz" dedi. Geride bırakılan günlere kıyasla endişelerin azaldığını dile getiren Koca, salgının üstesinden gelineceğine duyulan inancın artması nedeniyle gösterilen dayanışma için teşekkür etti.

Ramazan ayı ve ardından açılışları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bazı büyük sağlık yatırımlarının son hazırlıkları sebebiyle kamuoyunun karşısına daha az çıktığını ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun, hekimlerimizin salgın konusundaki mesajlarını, uyarılarını size birçok kanaldan ulaştırmaya çalıştım. Geldiğimiz noktada, başarımız konusunda toplum olarak güçlü bir inanca sahibiz. Bu inanç, günbegün, şeffaflık içinde paylaştığımız gelişmelerden, günlük vaka tablomuzdaki istikrarlı iyileşmeden, hayat düzenimizde arzu edilen yöndeki değişmeden kaynaklanıyor."

1 Haziran itibarıyla yeni bir sürece girildiğini aktaran Bakan Koca, bu sürece "normalleşme süreci" denildiğini, dünyada devam eden salgın şartlarından en az etkilenecek Türkiye'de nihai sonuca ulaşılacak yeni bir hayat için planlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

