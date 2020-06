Türkiye’de can kaybı 4 bin 648

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüste son tabloyu açıkladı. Açıklanan güncel verilere göre virüs nedeniyle son 24 saatte18 kişi hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki toplam vefat sayısı 4 bin 648’e, toplam vaka sayısı da 168 bin 340’a yükseldi.

Bakan Koca tarafından paylaşılan tabloya göre, son 24 saatte 18 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam can kaybı 4 bin 648'e yükselmiş oldu. Öte yandan 57 bin 829 kişiye test yapıldı ve 930 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Yani son 24 saatin test/vaka oranı yüzde 1,6 oldu.

Coronavirüsü atlatarak sağlığına kavuşanların sayısı da bin 622 artarak 133 bin 400'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6’dır. Toplam ölümlerin yüzde 93’ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır. Günlük 50 binin üzerinde test yapma kapasitesine sahibiz. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı ise 2.209.583’tü" dedi.

Her türlü işbirliğine açığız

Bu arada Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine dair büyükelçilere kapsamlı bir sunum yapan Bakan Koca, sağlık alanında her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından organize edilen toplantıya, 26 AB üyesi ülkenin Büyükelçisi katıldı.

Bakan Koca sunumunda, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde pandemi sürecini soğukkanlı ve kararlı bir şekilde yürüttüğünü vurguladı. “Bu başarılı mücadelemizi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum” diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepinizin bildiği gibi AB’ye tam üyelik Türkiye’nin stratejik hedefidir. Salgın süreci göstermiştir ki; Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacaktır. Yeni vaka sayımıza oranla, hastaneye yatış gerektiren, yoğun bakımda takip edilen hasta sayımız her geçen gün azalmaktadır. Pandeminin ilk gününden itibaren alınan önlemleri, tanı ve tedavi uygulamalarını özetleyen Koca, Türkiye’nin Bilim Kurulunun onayıyla kendine özgü bir yaklaşım sergilediğini söyledi.