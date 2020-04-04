Türkiye’de can kaybı 425

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 69 kişinin daha Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda görev alan bir bilim insanının Coronavirüse yakalandığını söyledi. Bakan Koca hayatını kaybeden sağlık çalışanları için, "Gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar" dedi. Farklı branşlarda görev alan bilim insanlarından oluşan ikinci bir bilim kurulunun kurulabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, 56 ilde Coronavirüs nedeniyle vefat yaşandığını bildirdi. Koca şunları söyledi: “Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu.

Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu. 484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir.

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü bize bulaştırıcılık oranı olarak 2,7 demişti ancak bizim İstanbul'daki rakamlarımız 16. Ben geçen toplantıda bunu söylemiştim.

Benim de gönlümde şehit geçmesinden yana bu konu ileriki günlerde gündemimize gelebilecek bir konu.

Enfeksiyonun geleceğine ilişkin bir takım simülasyonlar yapıyoruz ama biz daha salgının başındayız.”