Türkiye’de can kaybı 44'e yükseldi

Türkiye'de Coronavirüsten can kaybı 44'e, 343 yeni tanı ile vaka sayısı bin 872'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca "Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" açıklamasında bulundu. Türkiye'de Coronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise bin 872'ye ulaştı.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, virüs salgını nedeniyle dün 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 343 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." dedi.

Yerli aşı açıklaması

Yerli aşı çalışmaları ile ilgili açıklama da yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüsüne karşı yerli aşı için çalışmaların başladığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

“Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Covid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır.”

Türkiye’deki Coronavirüsü süreci

Türkiye’de ilk Coronavirüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.