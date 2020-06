Türkiye’de vaka sayısı 164 bin 769'a çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel Coronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybederken 827 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 164 bin 769'a toplam can kaybı da 4 bin 563'e yükseldi. Önceki gün 25 kişi hayatını kaybetmiş, 839 da yeni vaka tespit edilmişti. Günlük Coronavirüsütablosuna göre, dün 31 bin 525 test yapıldı.

Son 24 saatte tespit edilen 827 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 164 bin 769’a yükseldi.

Dün 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 563’e çıkmış oldu.

Son 24 saatte 974 hasta, toplamda ise 128 bin 947 kişi iyileşti.

Öte yandan Türkiye’de şimdiye kadar 2 milyon 70 bin 719 test yapıldı.

Güncel verilere göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı 651, toplam entübe hasta sayısı da 283 oldu.

Verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının öngörülen seviyede olduğunu belirtti.

Solunum desteğine ihtiyacın azaldığını kaydeden Bakan Koca, “Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.