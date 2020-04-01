Vaka sayısı 13 bini geçti

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 artarak 214'e yükseldi. Toplam vaka sayısı da 13 bin 531'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2704 kişiye yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğunu, 46 kişinin daha hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 13 bin 531'e, can kaybının da 214'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, test sayısının önceki gün oranla yüzde 25,2 arttığını kaydederek, "Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı.