Türkiye'de Coronavirüsten can kaybı 59'a yükseldi, 561 yeni tanı ile toplam vaka sayısı 2 bin 433'e ulaştı. Türkiye'de virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, virüs salgını nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 561 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımında, "SON 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadeleri yer aldı.

Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ise "Aziz milletim. Şehir şehir, sokak sokak, ev ev Türkiye, ülkemin dört bir yanı, ülkemin bütün insanı. Bugünleri sağlık içinde geride bırakma mücadelesini veren 83 milyon. Bir virüs dünyayı tehdit ediyor, 185 ülkede 8 milyara yakın insan her gün hastalığa yeni yakalananların ve kaybedilen insanların sayısını endişe içinde öğrenmeyi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tip salgınlarda, tarih boyunca, kritik eşikler olmuştur

Her gün açıklanan vaka tablosunun gözler önünde olduğunu ifade eden Koca, "Eğer ısrarlı uyarılarımız karşılığını uygulamada tam gösterebilseydi, üzüntülerimiz, kayıplarımız daha az olacaktı. Şimdi olduğundan çok daha az hastamız olacaktı. Aramızdan ayrılanların sayısı çok daha az olacaktı. Ama başlarda gösterdiğimiz kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Ülkemiz yakın ya da uzak bir ülke durumuna düşmüş değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den alınan ilaçlar

Bakan Koca, bir gazetecinin Çin'den alınan ilaçların sayısı ve hastalarda kullanımına ilişkin sorusu üzerine, ekrandaki yoğun bakımda olan hasta rakamını göstererek, "136 hasta, bu 136 hastaya da başlandı. Tedavi dozu belli. Bilim Kurulunun bir önerisiyle olan bir doz ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz ve en az 5 günlük bir kullanım." diye konuştu.