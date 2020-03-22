Vaka sayısı 947’ye, can kaybı 21’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son corona virüsü verilerini paylaştı. Bakan Koca, 947 vaka ve 21 can kaybı yaşandığını açıkladı.

Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkede geniş tedbirler alınmasına neden oldu. Gün içinde İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından peş peşe açıklanan tedbirlerle vatandaşların salgından korunması amaçlandı. Ancak açıklanan tedbirlere ve vatandaşlara yapılan uyarılara rağmen vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Her gün gece yarısına doğru güncellenen Türkiye verilerini yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

“Yaşlılarımızı uyaralım”

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı.

* 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı.

* Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik.

* Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var.

* Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor.

Sayı hızla artıyor

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından corona salgınındaki vaka ve ölüm sayısındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Valardaki artış günlük olarak şöyle gelişti:

11 Mart’ta 1 vaka, 13 Mart’ta 5 vaka, 14 Mart’ta 6 vaka, 15 Mart’ta 18 vaka, 16 Mart’ta 47 vaka, 17 Mart’ta 98 vaka, 18 Mart 191 vaka, 19 Mart’ta 359, 20 Mart’ta 670, 21 Mart’ta 947 vaka yaşandı

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 02:29