Yurt dışı uçuşları sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri anlattı. Şehirlerarası seyahat valiliklerin iznine tabi tutulurken, yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

Çalışma sisteminden seyahat düzenlemelerine kadar alınan kararlara bağlı kalmanın virüse karşı verilen mücadelede kritik role sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerin titizlikle uygulanmasının İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde öncelikle uygulanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı basın açıklamasında, dünyanın tamamını etkisi altına alan Kovid-19 hastalığının giderek yaygınlaştığını ve giderek daha çok can aldığını söyledi.

Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine yaklaştığını, büyük felaketin herkesle birlikte Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vaka ve 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken bunların 42'si iyileşmiştir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız."

Rehavete kapılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu hususların da asla akıldan çıkarılmamasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak.1

Erdoğan, üretimin ve ihracatın devamının en önemli öncelikleri olduğunu dile getirerek, "Bunun için sanayici ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri de hayata geçirdik. Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz. Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri onlara karşı saygısızlığın bahanesi haline dönüştürenlere de müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Testler kesinlikle ücretsizdir

Ürünleri hızla tedarik etmeyi sağlayan sanayicilere teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'nin, dünyada nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesi olduğu vurguladı.

Erdoğan, solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe katedildiğine dikkati çekerek, "Ayrıca gerektiğinde yurt dışından malzeme tedariki de bu arada yapıyoruz. Bu çerçevede yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayılarını süratle artırdık. Hem kendi üretimimiz olan testlerin hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir." ifadelerini kullandı.

Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmının ulaştığına ve kullanılmaya başlandığına değinen Erdoğan, "Devamı da geliyor. Hem vatandaşlarımızın hem sağlık personelimizin teşhis ve tedaviyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Erdoğan, vatandaşların günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm bakanlıkların ve kurumların seferberlik ruhuyla çalıştığını belirterek, "Kabine içi ve uluslararası iletişimimizi telekonferans yöntemiyle hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan vermeksizin sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yeni tedbirler açıklandı

Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, hepsinin de milletin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4- Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" dizelerini söyleyerek, bunların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 12:06