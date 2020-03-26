Berkay Bender, evde kalanlar için online spor programı başlattı

Cemre AKAR

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu resmi Master Trainer’i Berkay Bender, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde herkesin eve kapanmasını dikkate alarak online spor programı başlattı. Bender “Kötü Günleri Hep Beraber Aşacağız” adını verdiği kampanya konusunda Genç Vizyon’a konuştu.

Soru: Önce kendinizden bahseder misiniz? Sporla tanışıklık ne zaman, nasıl başladı?

Yanıt: Ben; 13 Ağustos 1984 tarihli, Kıbrıs doğumlu, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu resmi Master Trainer’i spor aşığı bir adam, Berkay Bender. 2009 yılında Fitness dalında profesyonelleşmek için eğitimler almaya başladım ve 2010 yılında eğitmenlik hayatıma başladım, aldığım eğitimlerle kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Şu an eğitmenlikte 10. yılımı bitiriyorum ve uzun yıllar daha bu keyif aldığım mesleği yapmayı düşünüyorum.

2012 yılında Kuzey Kıbrıs’ta sadece sporun olduğu, stüdyo mantığında çalışan bir yer yoktu ve buna ihtiyaç olduğunu düşünüp Fitstop Stüdyo’yu açmaya karar verdim.

Soru: Stüdyonuzda ilk hedef nedir?

Yanıt: İlk hedefimiz kendi vücut ağırlığıyla çalışmak. Şu an tüm dünyanın hemfikir olduğu, en sağlıklı, en az sakatlık riski taşıyan ve en erken sonuç veren çalışma yöntemi kendi vücut ağırlığınızla çalışma yöntemidir. İlk zamanlarda bunu yayabilmek zor oldu ama şu an insanımız spor konusunda çok daha bilinçli ve sağlıklı karar verebiliyor, dolayısı ile ülkemizde de bu yöntem daha da yaygınlaşmış durumdadır.

Kuzey Kıbrıs’ta spor son yıllarda çok güzel ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle genç kesimin çok daha ilgili, en önemlisi çok daha bilgili spor yaptıklarını gözlemliyorum. Son 4-5 yıldır spora olan ilgi çok güzel bir yükseliş göstermiştir. Ben hem bir Kıbrıslı olarak hem de bir spor eğitmeni olarak gençlerin bu ilgisinden çok memnunum.

Fitstop’un kurulma amaçlarından birinin de bunu yaygınlaştırmak olması ve bu konuda başarılı olunması beni çok mutlu ediyor.

Amaç psikolojik yönden motive etmek

Soru: Online spor programı ne zaman, nasıl başladı?

Yanıt: “Kötü günleri hep beraber aşacağız..!” Sloganı ile 16 Mart Pazartesi günü itibariyle Instagram’dan “berkaybender” hesabı üzerinden tüm halkımıza kendi evimizden online spor yaptırmaya başladık.

Temel amacımız bu süreçte karantinada olan halkımızı hem psikolojik olarak motive etmek hem de evde pasif olarak geçirdiğimiz bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, yağlanma ihtimalini azaltarak bu süreci en az deformasyonla atlatmak. Bu amaçla çıktığımız yolda çok geniş bir kitleye hitap edip çok güzel tepkiler aldık ve bunu karantina dönemi sürdükçe her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 18.00’de sürdürmeye karar verdik. Bu seansların tümü ücretsizdir ve katılabilmek için Instagram hesabını takip etmeniz yeterli olacaktır.

Stüdyomuzda yapılan tüm seanslarımız gibi bu seanslarımızın da ana hedefi, her seansta vücudumuzdaki tüm kaslarımızı çalıştırarak (Total Body Workout); yağ yakımı, sıkılaşma ve vücuttaki kas kütlesini artırmak dolayısı ile fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Tüm seanslarımız toplamda (ısınma ve soğuma dahil) 1 saat sürer ve hepsi müzik eşliğinde yapıldığından dolayı spor yapmak çok eğlenceli bir hal alır.

Son olarak doğru ve bilinçli bir şekilde yapılan spor, bedeniniz ve ruhunuz için yapabileceğiniz en güzel şeylerin başında gelir. Sporunuzu ertelemeyin, yarın çok geç olabilir! Herkesin sporu hayat felsefesi haline getirebilmesi ve sağlıklı bir yaşama sahip olmasını dilerim.