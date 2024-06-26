Fora Balık Restoranda Gün Batımının Güzelliği 

Konumu itibari ile konuklarına hem görsel şölen yaşatan hem de Akdeniz’in muhteşem lezzetlerini misafirlerinin ayağına getiren Fora Balık Restoran; içerik, menü ve lezzet çeşitliliği ile hizmet vermeye devam ediyor. Bu eşşiz restoran, misafirlerine büyüleyeceği gün batımı manzarası sunarak muhteşem bir deneyim yaşatıyor.

Kurban Bayramı’na özel zenginleştirilmiş menüsüyle misafirlerin damaklarında unutulmaz tatlar bırakan Fora Balık Restoran uzun süre dillerden düşmeyecek programı ile misafirlerine unutulmaz zamanlar yaşattı.

Gecenin büyük sürprizlerinden biri de güzel sesi ve birbirinden muhteşem şarkıları ile sahne alan Nejla Aykılıç oldu. Repertuvarında yer verdiği birbirinden özel şarkıları seslendiren sanatçı, izleyenlerinden tam not aldı.

Mavi ve beyazın muhteşem uyumu ile yenilenen dekoruyla Fora Balık Restoran, misafirlerine unutulmayacak bir bayram yaşattı.



