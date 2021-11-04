Reşat AKAR

Diyalog Medya Grubu’na bağlı Diyalog TV; şimdiki adıyla tv2020 yayın hayatında 7 yılı bugün geride bırakıyor…

Bir ay sonra; yani 4 Aralık’ta ise Diyalog Gazetesi’nin 8’inci yaşını kutlayacağız...

Her iki tarih de bizler için gurur günüdür...

Ülkemizde çok sayıda gazete ve televizyon olmasına karşın; Diyalog Medya’nın doğuşu kaçınılmazdı...

Giderek artan sorunlarımız karşısında, tam tarafsız, tam bağımsız bir yayın kuruluşu halkımızın beklentisiydi...

Uzun yılların deneyimiyle bu yeni girişimin başarılı olacağına ilk günden inanmış ve fedakâr arkadaşlarımızla birlikte yola koyulmuştuk...

Elbette işimiz kolay değildi...

Sıfırdan bir gazete ve bir televizyon kanalı yaratmak için çok çalışmak, sürekli üretmek ve halkın desteğini kazanmak şarttı...

Bunu büyük ölçüde başardığımız inancındayız...

Diyalog Gazetesi ülkemizin en çok okunan gazetesidir...

Televizyonumuz ise; 7 yıl içinde ‘en güvenilir’ haber kanalı durumuna geldi...

Sadece Kıbrıs içinde değil, Türkiye ve özellikle İngiltere’de yaşayan soydaşlarımız tarafından sürekli izlenen ve takdir edilen bir kanal olmanın gururunu yaşıyoruz...

Daima doğrudan yana olduk



Televizyonumuz 7 yıl önce yayın hayatına başlarken hedefimizi de ortaya koymuştuk...

Doğru haberin gerçek adresi olacağımızı söylemiştik...

Araştırmacı habercilik konusunda rakipsiz olacağımızı; haber olan her yerde bulunacağımızı ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalacağımızı belirtmiştik...

Verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz inancındayız...

Bizleri bu süre zarfında izleyenlerin yorumları da bunu teyit ediyor...

İnsanları karalamanın, hedefsiz atış ile yaralamanın çok kolay olduğu ülkemizde; Diyalog TV hiçbir zaman yargısız infaza yönelmedi...

Hiç kimseye çıkar amaçlı saldırmadı...

Menfaat karşılığında hiç kimsenin destekçisi de olmadı...

Her türlü siyasi görüşe yer verirken, kişilik haklarına saldırılmasına olanak sağlamadı...

Bilmeyerek, istemeyerek yanlış yapıldığı zaman; o yanlışı düzeltmeyi de kendine görev bildi...

Habercilik görevini sadece iç olaylarla sınırlı tutmadı...

Türkiye ve dünya haberlerini hızlı bir şekilde aktarmak suretiyle, izleyenlerin dikkatini çekti...

Tarafsız haberlerin yanı sıra, tartışma programları, sağlık, turizm, ekonomi, eğitim, kültür ve sanat ve yemek programlarını da farklı bir anlayışla sunuyoruz...

Teknoloji kalitesi

Kaliteli yayınlarımızda insan emeğinin yanı sıra üstün teknolojinin de önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz...

Profesyonel yayıncılıkta ülkemize en iddialı teknolojiyi getirebilmenin mutluluğu içindeyiz...

Televizyon yayıncılığında sürekli ekran karşısında olanlar gibi, mutfakta çalışan ve görünmeyen insanlar da vardır...

Bizler; Diyalog Medya Grubu’nun yönetici kadrosu, program yapımcısı, muhabir, sunucu, kameraman, reji, prodüksiyon, montaj, reklam ekibi olarak bir bütünüz...

Mesleğimizi büyük bir özveri ile yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz...

Ciddi ve güvenilir bir medya kuruluşu olmamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz...

Halkımızın desteği ile daha güzel günlere ulaşabilmek için var gücümüzle çalışmaya, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ağır ekonomik sorunlar karşısında halkımızı ‘eksiksiz’ aydınlatmaya ve desteklemeye devam edeceğiz...

Halkın sesi, gözü ve kulağı olduğumuz için gururluyuz…

İlk gün ortaya koyduğumuz hedefleri başardığımız için mutluyuz…

Yorgunluğumuzun tek ilacı ise halkın takdirini görmek ve sevilmektir…

‘Doğru Haberin Gerçek Adresinden’ ayrılmayınız...