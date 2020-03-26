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KÜLTÜR & SANAT
Berkay Bender, evde kalanlar için online spor programı başlattı
GENÇ VİZYON
Minik Berrak, sokağa çıkma yasağına uyuyor, vaktini resim yaparak harcıyor
YAŞAM
Diyalog gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 16’ncı hafta çekilişi yapıldı
KIBRIS
Zor günler
Öfkesine yenildi
Akıl sağlığı yerinde
Darp izi bulunmadı
Polis tek tek topluyor
Belediyeler ayakta grev kapıda
İki kişi yoğun bakımda
‘Üzerimize düşen her şeyi yaptık’
Vaka sayısı 2 bin 433
Güney Kıbrıs’ta üçüncü paket
Koronavirüse rastlanmamıştır
Biri 3 aylık bebek
Sıkı denetim
Faiz indirimi talep edildi
Fatura yine emekçilere kesilmesin
20 sanık yargıda
Antarktika güvende
Biri 3 aylık bebek
Darp izi bulunmadı
Belediyeler ayakta grev kapıda
İki kişi yoğun bakımda
YAZARLARIMIZ
Reşat AKAR
Kolay değil, zor olacak
Metin MÜNİR
Kaleburnu’na sahilden bir yolculuk
Alihan PEHLİVAN
Lütfen mi?
Ferdi Sabit SOYER
Sağlıktan yırtarken, ekonomiden gitmeyelim
Adnan Işıman
Su akar yolunu bulur!
Ertuğrul BUĞRAHAN
Coronavirüs salgının ekonomik hasarını KKTC nasıl ödeyecek?
Mustafa ERDOĞAN
Kriz zamanlarında tehlikeli eğilimler
Dr. Orhan AYDENİZ
Krizin atlatılması bilime uymakla mümkündür
Hasip SEPETCİOĞLU
Önemsizleştirilen dikkate değer noktalar
Taner ERGİNER
YASAL SORUNLAR Anayasa Değişikliği ( 6)
GÜNÜN MANŞETLERİ
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Vaka sayısı 2 bin 433
TÜRKİYE
Biri 3 aylık bebek
GÜNEY
Darp izi bulunmadı
KIBRIS
Öfkesine yenildi
KIBRIS
Polis tek tek topluyor
KIBRIS
Belediyeler ayakta grev kapıda
KIBRIS
Akıl sağlığı yerinde
KIBRIS
İki kişi yoğun bakımda
KIBRIS
Zor günler
KIBRIS
‘Üzerimize düşen her şeyi yaptık’
KIBRIS
Koronavirüse rastlanmamıştır
KIBRIS
Sıkı denetim
GÜNEY
Evlat sevgisi
KIBRIS
Kafayı yedi
KIBRIS
İtfaiyecilere taş yağmuru
KIBRIS
Gözler 27 Mart’ta
KIBRIS
Kuzeye yöneldiler
GÜNEY
Baş ağrısı
KIBRIS
Hücrede bekleyecek
KIBRIS
Sıkı denetim
KIBRIS
Karantinaya girdi
DÜNYA
Ödemelere kolaylık
KIBRIS
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5.4B kez görüntülendi.
Opera dolu bir gece
10.9B kez görüntülendi.
SAPIK BABA
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MANŞET 4LÜ
157 kez görüntülendi.
EĞİTİM RÖPORTAJ
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KIBRIS Haberleri
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Öfkesine yenildi
Polis tek tek topluyor
Belediyeler ayakta grev kapıda
GÜNEY Haberleri
Tümü
Biri 3 aylık bebek
Sıkı denetim
Güney Kıbrıs’ta üçüncü paket
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TÜRKİYE Haberleri
Tümü
Vaka sayısı 2 bin 433
20 sanık yargıda
Moral verdi
Türkiye’de can kaybı 44'e yükseldi
Can kaybı 37'ye çıktı
DÜNYA Haberleri
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İspanya Çin’i geçti
Korkunç bilanço
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100 binden fazla hasta iyileşti
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Moda dünyası fahiş rakamlara sattıkları maskeler ile gündeme geldi
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Futbola süresiz erteleme
En iyi MTG En kötü Düzkaya
‘Teşekkürler Merit’
Bekleyip göreceğiz
YAŞAM Haberleri
Tümü
Minik Berrak, sokağa çıkma yasağına uyuyor, vaktini resim yaparak harcıyor
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Hawaii Güzellik Kraliçesi corona virüse yakalandı
Mayhoola corona virüsü ile mücadele için 2 milyon Euro bağışta bulundu
MET Gala, Corona virüsü sebebiyle resmi olarak ertelendi
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"Telkari" ve "kazaziye" öğreniyorlar, ürünlerin satışından gelir elde ediyorlar
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YAZARLARIMIZ
Reşat AKAR
Kolay değil, zor olacak
26 Mart 2020
Metin MÜNİR
Kaleburnu’na sahilden bir yolculuk
26 Mart 2020
Alihan PEHLİVAN
Lütfen mi?
26 Mart 2020
Ferdi Sabit SOYER
Sağlıktan yırtarken, ekonomiden gitmeyelim
26 Mart 2020
Adnan Işıman
Su akar yolunu bulur!
23 Mart 2020
Ertuğrul BUĞRAHAN
Coronavirüs salgının ekonomik hasarını KKTC nasıl ödeyecek?
20 Mart 2020
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