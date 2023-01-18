50 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarruflarında 350 gram uyuşturucu bulunan Hayrullah Gökyar ve Uygar Karaboğa, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 10 Ocak 2023 tarihinde, mahkeme huzurundaki zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve zanlıların, aynı tarihte, saat 22.30 sıralarında, gülseren bölgesinde yaya olarak tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi.

Polis, zanlı Hayrullah Gökyar’ın elinde tuttuğu poşet içerisinde 350 gram ağırlığında, hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Selvili, zanlıların evinde yapılan aramada ise Gökyar’ın odasında ise 2 gram hintkeneviri(skunk) türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi. Zanlıların, gönüllü ifade vererek, 350 gram uyşturucu maddeyi Glapsides Plajında gezdikleri esnada kumların üzerinde bularak aldıklarını itiraf ettiklerini de açıklayan Selvili, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Selvili, zanlıların çalışma izinli olarak ülkemizde bulunduklarını, ancak işyerlerinin, zanlıların iznini iptal ettiğini belirtti. Polis, ülkemizde bağı olmayan zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 50 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.