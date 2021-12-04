Reşat AKAR

Kıbrıs Türk halkının sesi ve savunucusu Diyalog Gazetesi yayın hayatında 8 yılı geride bıraktı...

Diyalog TV (tv2020) ise 4 Kasım’da 7’nci yılını geride bırakmıştı...

Diyalog Gazetesi, tam 2 bin 907 gündür en doğru, en tarafsız haberleri; en hızlı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyor...

Hangi ülkede olursanız olun, gazetecilik ciddi anlamda uğraş gerektiren ağır bir meslektir...

Hele bizim ülkemizde ‘mesleğin gereklerini’ yerine getirmek isterseniz işiniz çok daha zordur...

Ancak bizler bu zor mesleği severek, inanarak ve hakkını vererek yapmaya çalışıyoruz...

Son zamanlarda “İyi ki Diyalog vardır” diyenlerin sayısındaki artış ise bizler için en büyük motivasyondur...

Diyalog Gazetesi 4 Aralık 2013’te yayınlarına başladığı zaman ‘Doğru Haberin Gerçek Adresi’ olacağımızı söylemiştik...

Aynı sloganı 4 Kasım 2014’te yayınlarına başlayan Diyalog TV için de kullanmıştık...

Ayrıca halkımıza bazı güvenceler vermiştik...

“Yaşanan sorunları tarafsız bir şekilde ortaya koyup, yetkilileri uyarma görevimizi yerine getireceğiz” demiştik...

Ciddi iddiaları, karşı tarafın görüşlerini de alarak yayınlayacağımızı...

Kavgacı, özel yaşama müdahaleci, tehdit aracı ve şantajcı olmayacağımızı…

Her konuda halkın gözü, kulağı ve sesi olacağımızı söylemiştik...

Geriye dönüp baktığımızda bu sözlerimizi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz...

Saldırgan ve iftiracı değiliz

Kuşkusuz küçük ülkemizde başarılı olmak bazı kesimleri rahatsız ediyor...

Başarılı olanlar daima hedef noktasıdır...

En yakın bildikleriniz bile; iş menfaat çatışmasına geldiği zaman sizi nasıl yıpratacağı konusunda sinsi planlar yapmaya başlar...

Bazıları yalana, iftiraya kadar yönelir...

Sırf size zarar verebilmek için yakınlarınızı dahi kışkırtmaktan çekinmezler...

Ne var ki; işinize odaklanır; azimle çalışırsanız ve yaratıcı olabiliyorsanız; başarınızı engellemeleri ve sizi yıkmaları kolay değildir...

Bizler ‘iftiracı’ değiliz…

Böylesi bir yayın politikamız yoktur ve olamaz…

Diyalog Gazetesi’nin birinci kuruluş yıldönümünde hedefimizin zirveye çıkmak olduğunu açıklamıştık...

Şimdi, bunu başarabilmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz...

İlkemiz ‘doğru’ habercilik

Adımızdan da anlaşılacağı gibi, bizde kavgacı ve saldırgan bir gazetecilik anlayışı yoktur...

Temel ilkemiz, doğru olanları aktarmak, yanlışlar konusunda uyarıcı yayınlar yapmak ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumaktır...

Şahsi çıkarları değil, devletin ve halkımızın çıkarlarını korumak önceliğimizdir...

Halkımızın güvenliği ve garantisi de önceliğimizdir...

O nedenle, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki müzakere sürecini desteklerken; Türkiye’nin garantörlüğünün devamından yana tavır alıyoruz...

Bizlere güven duyan ve Diyalog Gazetesi’ni satış grafiğinin en üst sıralarına taşıyan tüm okurlarımıza, tüm çalışanlarımıza ve yanımızda duran, desteğini eksiltmeyen dostlarımıza teşekkür ediyoruz...

Daha güzel günler için aynı inanç ve özveri ile çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz...

Son 8 yıl içerisinde haftada 7, yılda 365 gün görevimizin başında olduk ve çalışanlarımızla birlikte birçok ‘İLK’e imza attık…

Halkımızla kucaklaşmasını bildik…

Her kesimden okurumuzun desteğini aldık…

Bunlar bizleri motive eden gelişmelerdir…

Bundan sonra yine aynı heyecan ve inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz…

Daha güzel bir ülke, daha mutlu insanlar görmekten başka bir amacımız yoktur…

Nice yıldönümlerini birlikte kutlamak dileğiyle tüm okurlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...

Ortada bir başarı varsa; bu gurur hepimizindir…