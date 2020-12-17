15 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de ele geçirilen 1 milyon 365 TL’lik eski eserlerle ilgili soruşturma tamamlandı. Evinde yapılan aramada 3 bin yıllık 38 parça eski eser bulunarak tutuklanan Zeynel Doğan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Hüseyin Özduman, 9 Aralık 2020 tarihinde, zanlının, İskele’de bulunan evinde yapılan aramada 38 parça eski eser ele geçirildiğini hatırlattı.

Polis, ele geçirilen çanak, çömlek ve testiden oluşan eski eserlerin uzmanlar tarafından incelendiğini;

3 bin yılık olduklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, eski eserlerin maddi değerinin ise 1 milyon 365 bin TL olduğunun belirlendiğini söyledi.

6 gün tutuklu kaldı

Polis memuru Özduman, soruşturma amaçlı 6 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedine imza atması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 11:40