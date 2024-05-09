2 ayda yargı

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’da polisin düzenlediği ‘Kelepçe Operasyonu’ kapsamında bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Nilerya uyruklu zanlılar, Cypriacus Anthony Nzubechi, Onyeka Anthony Omeke ve Onukwube Christian Apeh dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis memuru Cemal Ramiz, 18 Nisan 2024 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde narkotik ekipleri tarafından şüpheli olduğu tespit edilen Cypriacus Anthony Nzubechi’nin üzerinde arama yapılmak istendiğini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını ve kısa sürede makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını aktardı.

Ev uyuşturucu zulası çıktı

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giydiği kot pantolonunun cebinde 4 ayrı folyo kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının Küçük Kaymaklı’da kaldığı adresin tespit edilerek, evde ve çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptıklarını söyledi.

Polis, eve girerken, zanlı Onukwube Christian Apeh’in salonda olduğunu ancak Onyeka Anthony Omeke’nin ise hızlıca odasına giderek, kapıyı kilitlediğini açıkladı.

Paket paket uyuşturucu

Polis, odanın kapısının açılarak içeriye girildiğini, Omeke’nin 29 pakette 30 gram, 30 paket içinde ise 840 gram ağırlığında hintkenevirini atarken, suçüstü tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru, Omeke’nin makul güç kullanılarak tutuklandığını, ayrıca odasında uyuşturucu satışından elde ettiğine inanılan 7 bin 200 TL’nin emare alındığını söyledi.

Polis, Cypriacus Anthony Nzubechi’ye ait yatak odasında yapılan aramada da uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 200 TL, 100 gram hintkeneviri ile hassas terazinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

Onukwube Christian Apeh’in uyuşturucu madde tespit edilmediğini söyleyen polis, ancak Girne’de 2022 yılında ele geçirilen bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri ile 100 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde meselesinde arandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Apeh hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

7 bin TL’ye 14 gram uyuşturucu sattı

Polis, sorgulanan zanlılardan Omeke’nin bir kilo uyuşturucu maddeyi 14 Nisan’da bir şahıstan aldığını, 14 gramını 7 bin TL’ye sattığını söyledi. Polis, Cypriacus Anthony Nzubechi’ninn de Omeke’den 140 gram uyuşturucu alıp, 4 gramını sattığını belirtti.

Zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, ele geçirilen birçok folyo ve naylonun parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, 11 günde birçok kişinin sorgulandığını, gerekli şahıslardan ifade alındığını açıkladı.

Polis, yine zanlıların muhaceret kontrollerinin yapıldığını, yapılan kontrolde Cypriacus Anthony Nzubechi’nin 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli oturma izninin bulunduğunu, Onyeka Anthony Omeke’nin 17 Kasım 2021, Onukwube Christian Apeh’in ise 27 Ekim 2022 tarihinden tutuklandıkları güne kadar ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.