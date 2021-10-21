2 ayda yargı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 700 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Operasyonda yakalanan Abubakar Sadiq Umaru dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada zanlının Lefkoşa’da 2020 yılında ele geçirilen 2 buçuk kilo uyuşturucu meselesiyle ilgisi olduğu belirtildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiği, sonuçların beklendiği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 6 Ekim 2021 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi’ne gelen bir bilgide Küçükkaymaklı’da bir elektrik trafosunun yanına çanta bırakıldığını öğrendiklerini söyledi.

Polis, verilen adrese gittiklerini, yapılan kontrolde çanta içerisinde iki ayrı pakette 500 gram, 7 ayrı poşette ise



200 gram ağırlığında hintkeneviri bulduklarını belirtti.Polis memuru, pusuya yattıklarını, bir süre sonra Abubakar Sadiq Umaru’nun çantayı almaya geldiğini söyledi. Polis, Abubakar Sadiq Umaru’nun çantayı alırken suçüstü tutuklandığını aktardı.Polis, yapılan soruşturma zanlının sonucu yasal olmayan yollarla Güney Kıbrıs’a geçtiğini, uyuşturucuyu alıp yine kaçak bir şekilde kuzeye geldiğini tespit ettiklerini açıkladı.Polis memuru, ayrıca zanlının 11 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçuyla ilgili aranan şahıs olduğunu da dile getirdi.Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal olmayan yolla yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.Mahkemeye, zanlıyı 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.