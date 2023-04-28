26 bin lira nerede

Lefkoşa’da bir benzin istasyonunun giriş kapısının kilidini tornavida ile kırarak içeri girdikleri ve 26 bin 300 Türk Lirası ile 10 bin lira değerindeki cep telefonu çaldıkları iddia edilen Emrullah Balıkoğlu, Emirhan Çarpar ve Yaren Etiz önceki gün gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Soruşturmayın yapan polis memuru, Yaren Etiz , Emrullah Balıkoğlu ve Emirhan Çarpar’ın 26 Nisan 2023 tarihinde saat 04.15 sıralarında Lefkoşa'da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Halsons isimli petrol istasyonunun kapısının kilidini tornavida ile kırarak, içeri giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların yazarkasada bulunan 26 bin 300 Türk Lirası ve bir adet iPhone 8 Plus marka cep telefonunu çaldıklarını açıkladı. Polis, olay mahallinden kaçarak uzaklaşan zanlıların önceki gün tespit edilerek, gözaltına alındıklarını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, çalınan para ile telefonun henüz bulunamadığını kaydeden polis, mahkemeden bir gün süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

